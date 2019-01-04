Эксперт предрек России медали на хоккейном МЧМ в Канаде

Хоккейный обозреватель Лукас Эйкройд заявил, что подопечные Валерия Брагина уедут из Канады с медалями.

В разговоре с «Чемпионатом» обозреватель официального сайта ИИХФ высказал мнение, что Россия вне зависимости от результата полуфинальной игры с США завоюет медали молодежного ЧМ по хоккею, который проходит в Канаде.

«Русские должны быть в состоянии победить либо Финляндию, либо Швейцарию, поэтому я прогнозирую, что ваша команда вернётся домой с медалью — либо с бронзой, либо с золотом», — предположил Эйкройд.

Говоря о предстоящем матче России и США в Ванкувере, эксперт оценил сильные стороны команд: «Если россиянам удастся объединить свои силы в обороне, как это было с Канадой в канун Нового года, у вашей сборной будет хороший шанс обыграть США и выйти в финал. У России на этом турнире есть удивительный баланс, ведь девять хоккеистов имеют на своём счету по 4 и более очка».

Напомним, что сборная России по хоккею преодолела групповой этап и четвертьфинальный раунд на молодежном Чемпионате мира. В первом матче плей-офф команда Валерия Брагина одолела словаков со счетом 8:3.