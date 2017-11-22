Тело чемпиона мира по кикбоксингу нашли в лесу Якутска

Иннокентий Макаров, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, был найден мертвым в Якутске.



Как сообщает в среду, 22 ноября, Life со ссылкой на местные СМИ, тело Иннокентия Макарова обнаружили в лесном массиве у улицы Вилюский тракт в Якутске. Смерть спортсмена наступила в ночь с 5 на 6 ноября.



По данным издания, перед смертью Макаров со своим приятелем выпивали в частном доме последнего. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. По предварительным данным, приятель спортсмена является подозреваемым в убийстве.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.