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Тело чемпиона мира по кикбоксингу нашли в лесу Якутска

Спорт

Иннокентий Макаров, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, был найден мертвым в Якутске.

Как сообщает в среду, 22 ноября, Life со ссылкой на местные СМИ, тело Иннокентия Макарова обнаружили в лесном массиве у улицы Вилюский тракт в Якутске. Смерть спортсмена наступила в ночь с 5 на 6 ноября.

По данным издания, перед смертью Макаров со своим приятелем выпивали в частном доме последнего. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. По предварительным данным, приятель спортсмена является подозреваемым в убийстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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