Sports.ru снова заподозрил "Матч ТВ" в плагиате

Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша уличил «Матч ТВ» в использовании слогана своего сайта.

Об этом Навоша сообщил на своей странице Facebook. Телеведущий и комментатор канала Евгений Савин выложил в своих соцсетях фотографию с подготовки к презентации нового сезона на «Матче». Под логотипом канала была надпись «Мы делаем спорт лучше», что напоминает слоган портала Sports.ru: «Делаем спорт лучше».

Сам Дмитрий Навоша иронично прокомментировал это сходство: «Когда ты все время тратишь на то, чтобы делать спорт лучше, и на придумывание оригинального слогана, времени не осталось».

Это уже не первый конфликт между каналом и сайтом. Ранее Sports.ru обвинял «Матч ТВ» в использовании текстов главного редактора сайта Юрия Дудя и других авторов в эфирах канала. На «Матче» не согласились с обвинениями, указав на отсутствие оригинальности и новизны в контенте этих авторов. Однако это не помогло каналу выиграть судебный процесс у сайта.