ФИФА не нашла следов допинга в российском футболе

ФИФА не нашли доказательств массового употребления запрещенных препаратов российскими футболистами.

Об этом сообщает Lenta. В ФИФА заявили, что в докладе Ричарда Макларена нет свидетельств массового нарушения антидопингового законодательства российскими футболистами: «Из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым».

Ранее Sobesednik.ru сообщал об интересе ФИФА к состоянию дел с допингом в российском футболе: организация обратилась за консультацией к главному информатору ВАДА Григорию Родченкову.