Непонятный "Краснодар" уступил расчетливому "Спартаку" 1:4

В матче 17-го тура РФПЛ действующий победитель турнира «Спартак» на выезде оказался сильнее «Краснодара» (4:1).

Предыстория матчей между этими командами дает понять, что встреча «Спартака» и «Краснодара» — это всегда весело. На сей раз этот тезис снова был подтвержден. Начав матч ударом в перекладину, Федор Смолов, словно разбив бутылку шампанского о борт корабля, отправил фанатов на трибунах и у экранов телевизоров в мир крутого футбола (а такое в нашем чемпионате происходит далеко не всегда). Получив такое бодрое начало, игра не имела права разочаровать. И она так не сделала.

Ураганное начало встречи увенчалось голом Луиса Адриано. По всей видимости, такой удар отразился на психологическом состоянии хозяев, ведь начали они показывать привычный для себя футбол только после перерыва. Но Адриано забил на восьмой минуте, а до перерыва было еще куча времени. И за этот отрезок москвичи забили еще раз — Зе Луиш великолепно обработал передачу Луиса Адриано, отправив мяч в дальний угол ворот. С таким счетом и завершилась первая половина игры. Игры, которую «Спартак» полностью контролировал.

С началом второго тайма характер немного изменился: москвичи стали действовать гораздо ближе к своим воротам, играя по счету. «Краснодар» начал действовать в привычном, свойственном себе стиле, не оставляя попыток создать опасность у ворот Селихова. Но команда, претендующая на достижение результата посредством привлекательного футбола, на чем настаивает владелец клуба Сергей Галицкий, не имеет права к 88 минуте иметь лишь два удара в створ ворот соперника. Все очень просто: если ты не попадаешь в ворота, то ты не забиваешь голы. К моменту, когда Виктор Классон замкнул классную комбинацию хозяев, эти самые хозяева уже пропустили третий мяч — Квинси Промес совершил отчаянный проход по левому краю, ворвался в штрафную и выкатил мяч для Луиса Адриано, который в матче набрал три очка по системе «гол+пас». Забив четвертый гол усилиями того же Промес, «Спартак» установил окончательный счет в игре. Очень лестный для гостей, а для хозяев же катастрофичный. Будь на поле трижды чемпион, так пролетать в домашнем матче с таким подбором игроков нельзя.

Галицкий проявляет терпение в отношении Шалимова — это очевидно. Если тренер не был уволен после вылета из Лиги Европы, то сейчас вряд ли стоит ожидать его отставки. Ну правда, команда идет на пятом месте, лишь на шесть очков отставая от первого места. Но едва ли Сергей Галицкий утешает себя этими размышлениями. Полагаю, будь у него хороший вариант на должность главного тренера прямо сейчас, с Шалимовым бы распрощались. Но это лишь мои догадки. На деле мы имеем то, что, участвуя лишь в матчах чемпионата России, «Краснодар» пока не в состоянии бороться с занятыми в еврокубках «Локомотивом», «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Шутка ли, в матчах с этими командами краснодарцы сумели забить единственный гол — гол Классона в матче со «Спартаком». В остальных случаях «быки» уступали всухую. Хорошо набирая очки в матчах с середняками и аутсайдерами, «Краснодар» абсолютно не состоятелен в матчах с конкурентами. И это уже тенденция. Определяющими для «Краснодара» станут последние матчи в этом году, а также следующее за этими играми межсезонье. Останутся ли в клубе лидеры, будут ли приобретаться футболисты в основной состав. А о кандидатуре тренера я уже говорил.

Что же до «Спартака»? Подопечные Массимо Карреры провели очень качественный и рациональный матч. Для них эта игра не является решающей, ведь главный матч года для них состоится во вторник: любой результат, кроме победы над «Марибором» почти лишит москвичей шансов на выход из группы, ведь в заключительном туре группового турнира им предстоит сыграть на «Энфилде» с «Ливерпулем». Чем закончится 2017 год для Карреры и его банды? Осмеюсь предположить, именно результаты в еврокубках для «Спартака» имеют первоочередное значение, ведь успехов там «красно-белые» не добивались очень давно. Ибо вряд ли вылет в 1/4 финала Лиги Европы в 2011 году от Порту (3:10 по сумме двух матчей) можно считать успешным выступлением.