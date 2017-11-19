ФИФА обратилась к Родченкову для уличения футболистов РФ в допинге на ЧМ

ФИФА решила связаться с информатором WADA Григорием Родченковым для подтверждения данных из доклада Макларена о допинге в РФ.

Как сообщает The Mail on Sunday, Международная федерация футбола (ФИФА) хочет получить от Григория Родченкова доказательства того, что 34 российских футболиста, включая всех игроков, входивших в заявку сборной на чемпионат мира в Бразилии, были частью государственной допинг-программы.

По информации ресурса, ФИФА не стремится забрать у России ЧМ-2018, но подтверждение данных из доклада Ричарда Макларена может существенно осложнить подготовку к соревнованию.

Напомним, ранее СК РФ потребовал у США экстрадиции скрывающегося за границей экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.