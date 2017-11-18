Житель Новой Зеландии поблагодарил Россию за организацию Кубка Конфедераций

Житель Новой Зеландии Мэтт Фейос, побывавший в РФ во время Кубка Конфедераций, назвал россиян лучшими хозяевами мундиаля.

Его слова приводит Russia Today. Он заявил, что опасался путешествия в Россию из-за распространенных стереотипов о хулиганах и преступниках на улицах: «Для фанатов сборной Новой Зеландии посещения Кубка конфедерации 2017 года в России было волшебным опытом, который мы никогда не забудем. Когда мы приехали, то увидели обратное — все были открыты, дружелюбны и приветливы. Это было невероятно».

Также Фейос упомянул грядущий чемпионат мира, куда команда его страны отобраться не сумела: «Моё письмо — это сердечное послание, в котором я благодарю российский народ за удивительный опыт и хочу подчеркнуть, насколько хорошим будет предстоящий чемпионат мира с такими хозяевами».