Жеребьевку ЧМ-2018 проведут Гари Линекер и Мария Командная

Церемонию жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 по футболу в Кремле проведут Гари Линекер и Мария Командная.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Легендарный английский футболист, известный по выступлениям за «Лестер Сити» и «Барселону», прокомментировал свое назначение на это мероприятие: «Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки. Помню томительное ожидание — какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки».

Представитель ФИФА, легендарный хорватский футболист Звонимир Бобан, не поскупившись на комплименты в адрес англичанина, назвал большой удачей для России тот факт, что Линекер примет участие в церемонии жеребьевки финального турнира: «В FIFA очень признательны Гари за то, что он принял наше предложение и будет с нами на таком важном для футбольного мира событии. Как футболиста и легендарного бомбардира его отличала пылкая страсть к игре, и, уже став футбольным экспертом, Гари продолжил в том же ключе».

Мария Командная известна зрителям по работе на «России 2» и «Матч ТВ». Летом Мария работала на американском канале FOX Sports, освещая игры проходившего в России Кубка Конфедерации.