ВГТРК и "Первый канал" могут отказаться от трансляций Олимпиады

Два главных телеканала страны могут отказаться от показа Олимпиады в случае исключения России из числа участников игр.

Об этом сообщают «Ведомости». Изначально в России Олимпийские игры в Корее собирались освещать три канала: «Первый», «Россия 1» и «Матч». Однако в свете решения ВАДА не восстанавливать полномочия РУСАДА, которое может стать шагом к отстранению России от Олимпиады, заставило руководителей двух крупных каналов пересмотреть ситуацию с показом соревнований. Ведь в случае недопущения российских спортсменов к Олимпиаде, основная масса зрителей потеряет интерес к событиям в Южной Корее.

Также сообщается, что решение отказаться от показа Игр может быть навязано телеканалам российскими властями. Решение об участии России на Олимпиаде МОК примет во время исполкома с 5 по 7 декабря 2017 года.