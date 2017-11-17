Петерс Покровскис: Что скрывают в "Ладе"?

Обозреватель Sobesednik.ru – о странной ситуации в стане двукратных чемпионов России.



Вообще говоря, здесь должно было быть интервью с тренером вратарей «Лады» Дмитрием Ячановым после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Спартака» 4:2. Во-первых, я в принципе склонен общаться с людьми. Во-вторых, в проблемной ситуации честнее не строить предположения, а расспрашивать и получать комментарии об этой самой ситуации из первых уст. А дальше, если уже так сильно хочется или есть сомнения в честности этого самого первоисточника, домысливать, принимая слова оного во внимание. Тем более если речь именно о проблемах вратарской линии, то есть лично о подопечных Ячанова.



Однако между нами состоялся диалог, который меня просто потряс:



– Дмитрий Николаевич, ответите на пару вопросов?



– Нет.



– Почему?



– Надо с пресс-службой согласовывать.



– Я уже согласовал (Да, в перерыве матча я действительно говорил своему коллеге, руководителю пресс-службы «Лады» Сергею Бегишеву, что хотел бы поговорить с Ячановым, и получил ответ: «Никаких проблем»).



– А с Вадимом Борисовичем [Макаровым, спортивный директор «Лады»]?



– Подождите, вы только что говорили о пресс-службе. Пресс-служба в курсе.



– Ну… Давайте ваши вопросы…



– Что об игре скажете?



– Слушайте, вот честно, не хочу интервью сейчас давать (разворачивается, быстро уходит в раздевалку – правда, бормоча, к его чести, какие-то извинения).



– А что случилось?



– Ну, не хочу. Нет… (пауза) вдохновения!



О чем, если не об игре, Ячанов согласен был говорить, я узнать так и не успел: «невдохновленный вы наш» уже скрылся, и даже последующее обращение к Вадиму Макарову и его разрешение (!) ситуацию не изменили. Что ж, в следующий раз, если (или «когда») мне потребуется обсудить какие-либо мои семейные или рабочие трудности, или политическую ситуацию – я первым делом попробую обратиться прямиком к Ячанову…



Но на самом деле пресловутый недостаток «вдохновения» – это лучший ответ на часть вопросов, которые я хотел задать:



– Какова степень вины вратарей в четырех пропущенных шайбах?



– Не пора ли было заменить голкипера Антона Красоткина раньше, чем это в итоге было сделано – например, когда он при счете 0-3 отдал из-за ворот передачу на чужого хоккеиста?



– Как вы в принципе оцениваете действия вратарской бригады в этом сезоне?



– Можно ли сказать, что ставка на Александра Лазушина, который должен был стать основным вратарем, но все еще лечится от травм, провалилась?



– Чей это просчет и как виновные за это ответят?



Впрочем, это все мелочи. Потому как была и другая часть вопросов, куда более важных.



– Почему у того же Лазушина, уж коли он основной, а вратарь, как известно – полкоманды, всего лишь однолетний контракт?



– Почему однолетние контракты у еще 80% коллектива? В том числе даже у второго вратаря Евгения Иванникова?



– А ваш контракт – тоже однолетний?



– Тренерский штаб и руководство реально рассчитывает на какой-то успех команды с такой кадровой политикой?



– Если рассчитывает, то что такое в вашем, чемпиона России, понимании «успех» в принципе?



– Почему мне (и не только мне) кажется, что эта масса однолетних контрактов – верный признак того, что клуб «сливают», и следующий сезон «Лада» либо начнет в Высшей лиге, либо ее бюджет, самый скромный в КХЛ, станет еще меньше, либо и то, и другое?



– Будете ли вы работать в «Ладе» при вышеперечисленных условиях? И если нет – тогда еще раз: что такое для вас «успех»?



Уважаемый г-н Ячанов и другие наемные менеджеры «Лады»! Для вас – это, очевидно, лишь работа. На нее можно просто «забить», от нее можно отмахнуться – как, например, от назойливого журналиста… А для меня «Лада» – это значительная часть жизни. И в таких случаях сердцем чуешь, когда происходит что-то неладное… Сколько ни скрывайся за всякой надуманной риторикой.



Все свои вопросы я решил так и оставить без ответов – опять же из соображений, о которых я упомянул в самом начале. Но мне кажется, что ответы очевидны…