Марат Измайлов прокомментировал лидерство "Локомотива" в РФПЛ

Полузащитник Марат Измайлов рассказал об игре за «Арарат» и оценил прогресс «Локомотива» при Юрии Семине.

Его слова приводит «Советский спорт». Бывший полузащитник сборной России отказался называть причины расставания с «Араратом», при этом лестно отозвавшись о людях, работавших в клубе в период его выступления за команду: «Пусть это останется нашим внутренним делом. Могу лишь заверить: здесь и близко не было никаких конфликтов, скандалов. Мое мнение о Григоряне было такое же, как у большинства людей: сомнительное. Но, поработав под его руководством, увидел совсем другого человека – очень умного, глубокого. И отличного тренера. Могу сказать об Александре Витальевиче только самое хорошее».

Также экс-игрок московского «Локомотива» и «Краснодара» высказался о текущей форме лидера РФПЛ, связав его с падением уровня чемпионата: «Сначала была сумасшедшая конкуренция. Можно вспомнить "Динамо" с Вальбуэна, "Зенит" с Халком, ЦСКА с Мусой и Думбия, "Терек" с Маурисио, Варкеном, "Ростов" с Торбинским, Бухаровым, тот же "Краснодар" с Широковым, Ахмедовым. Но потом клубы потеряли важнейших игроков и стали слабее, как и сама лига. Там [в "Локомотиве"], напротив, костяк сохранился. Ребята прогрессировали – те же братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш, которого знаю еще по чемпионату Португалии. Это потрясающий футболист».