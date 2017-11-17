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Дорогие гости. Как и где будут жить в РФ команды-участницы ЧМ-2018

Спорт
«Собеседник» №43-2017

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Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru посчитал, сколько России стоит расквартировать звезд мирового футбола в рамках ЧМ-2018.

Кроме «Лужников», «Открытие Арены» и других арен, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, к турниру будут подготовлены еще 64 стадиона в разных городах России. Большинство из них – в Подмосковье. На этих базах будут тренироваться, а иногда и жить команды-участницы. 

Французы и домик в деревне

Первыми базу за собой застолбили французы. Хозяева предыдущего крупного турнира – Евро-2016 – остановили выбор на подмосковной Истре. 

– Сборная Франции – одна из сильнейших в мире. Если она действительно приедет в Московскую область и остановится в Истре, как написала Le Figaro, то размещение возьмет на себя отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga 4* в деревне Кострово. Тренироваться команда будет на стадионе «Глебовец». На объекте увеличено количество посадочных мест для болельщиков, под трибунами будут оборудованы раздевалки и душевые кабины для игроков, – информирует министр спорта Московской области Роман Терюшков. 

Как идет процесс оборудования, можно увидеть прямо сейчас. На месте старого стадиона «Глебовец» царит строительный хаос, но перед въездом уже навели декор: два здания по обеим сторонам дороги выкрашены яркой фиолетовой краской. Агрессивный макияж отвлекает на себя внимание от развалившихся дачных домов, расположенных по соседству.

Отель, в котором будут жить французы, – в 11 километрах езды по живописному истринскому лесу. Удовольствие от поездки несколько портят цены за номера, которые стартуют здесь от 5 тысяч рублей. Впрочем, поселиться под одной крышей с Гризманном и Бензема все равно не удастся: как рассказывают в гостинице,  все номера на период ЧМ-2018 уже раскуплены французскими болельщиками. 

По этому типу  оформлены и другие базы. Если на территории не предусмотрены жилые корпуса, как, например, в ОК «Бор» Управления делами президента, их заменяет самый близкий 4-звездочный отель. Официально о своем месте пребывания команды расскажут после жеребьевки 1 декабря, однако, по словам гендиректора оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, 70% стран уже определились с местом проживания.

Царская поляна

64 базы – это ровно в два раза больше, чем команд мундиаля (каждая страна должна иметь возможность выбора). 

Почти все из них пришлось не столько реконструировать, сколько строить заново. Согласно требованиям ФИФА, на полях должны быть освещение, крытые трибуны (от 100 мест), раздевалки, душевые, массажные кабинеты, пресс-центр, парковка и глухой забор.

По информации на сайте госзакупок, работы с таким мини-стадионом в среднем обходятся в 130 миллионов. В Подмосковье, где стояла задача построить 17 баз, выделяется практически одна и та же сумма – 116 миллионов (плюс сопутствующие расходы). Исходя из этого, на всю «базовую» программу по России пришлось потратить по меньшей мере 8 миллиардов. Однако в среднестатистические рамки укладываются не все.

Чемпион в этом плане – Ленинградская область. Недалеко от Царского Села будет построена база, выставленная на госзакупках за 371,4 миллиона. На одну только тренировочную поляну, без учета освещения, системы полива и так далее, согласно смете, заложено 26 миллионов рублей. В Подмосковье поле со всеми системами оценивают в 7–9 миллионов, но по царскосельским стандартам одна только «защитная полоса с искусственным газоном» должна стоить не менее 2,9 миллиона.

– Порядок цен на семена газонных трав, удобрения, уплотнители может отличаться в два, в три раза, – рассказал петербургский агроном, эксперт по газонам Владимир Верховых. – Конечно, если они закупят травы экстра-класса, которые используют для гольф-полей, тогда стоимость может быть такой. Но, кажется, тут главный вопрос – воруют или нет. К сожалению, у нас по-другому никак не получается. По моей информации, даже руководство «Зенит Арены» закупало на поле траву далеко не самого лучшего качества. 

Сильнее, чем имперский размах футбольного Петербурга, удивляет только ценник в скромном Таганроге. Здесь, судя по информации с сайта госзакупок, на базу ЧМ-2018 заложили 322,2 миллиона руб­лей. Строительство идет бодро, опережая график. Работы завершатся уже в декабре этого года. В городе под Ростовом предусмотрели всё. Даже зарезервировали в смете 890 тысяч на «непредвиденные расходы» и сняли документальный фильм об участии Таганрога в ЧМ-2018. Однако уже тогда было понятно, что в город ни одна из команд не приедет. Поскольку местный аэропорт Южный закрыт на реконструкцию до декабря следующего года, футбольная сборная сможет летать только со строящегося аэропорта Платов. Расстояние между этими объектами – 113 километров. Соответственно уложиться в требования ФИФА о том, что путь командного автобуса от аэропорта до базы должен занимать не более 1 часа 20 минут, не получается.

Впрочем, без праздника, уже оплаченного посредством строительства полей, могут остаться еще 23 города. Судя по предварительному выбору стран-участниц, в России только три региона, пригодных для футбола и жизни: Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Куда нацелились топ-команды:

Германия – Раменское (МО)

Аргентина – Бронницы (МО)

Испания – Краснодар

Англия – Рощино (Ленинградская область)

Бразилия – Сочи

Португалия – Кратово (МО)

Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «Пробили по базам».

Теги: ЧМ по футболу – 2018

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