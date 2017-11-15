Алексей Стрепетов: Путин дал Адвокату деньги? Это абсурд

Sobesednik.ru попытался выяснить, мог ли российский президент денежно мотивировать Дика Адвоката тренировать «Зенит».

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал, как в 2008 году встречался с президентом России Владимиром Путиным, который якобы уговорил его остаться в «Зените». По словам голландца, на тот момент он уже заключил соглашение со сборной Австралии, но Путин согласился заплатить неустойку в 1,5 миллиона евро, чтобы этот контракт был расторгнут. «Никто не может отказать Путину», – заявил Адвокат.



– Может быть, эта встреча состоялась на фоне достижений, когда Дик Адвокат сделал нашу команду чемпионом, выиграл Кубок УЕФА, – предположил в разговоре с Sobesednik.ru бывший игрок «Зенита», комментатор Алексей Стрепетов. – Конечно, после этого Владимир Владимирович мог его пригласить, я даже уверен что была беседа. Но то, что президент, тогда ещё премьер, дал ему деньги – это, конечно, абсурд. Все вопросы финансирования в команде решает Алексей Борисович Миллер, а потом уже генеральный директор клуба. Путин мог только попросить его хорошо отработать или что-то в этом духе. Думаю, слова Адвоката – обычный пиар.



Напомним, Адвокат проработал в «Зените» до 2009 года, не повторив прошлых успехов, а затем заключил контракт со сборной Бельгии.



– Я с Адвокатом знаком, часто с ним общался. Это великолепный души человек, открытый, отзывчивый, у него совсем нет какой-то отстраненности, какая бывает у иностранцев. Когда я работал в дубле, мы с ним беседовали. У меня только позитивное отношение к нему, – рассказал Стрепетов.



