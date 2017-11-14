Роналду может покинуть "Реал" в 2018 году из-за ссоры с руководством

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил о своем решении уйти из клуба после завершения сезона.

Как сообщает издание El Chiringuito, португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть мадридский «Реал» по окончании сезона 2017/2018.

Предполагается, что причиной вероятного ухода форварда мог стать конфликт с руководством клуба, поскольку ранее Роналду отклонил предложение о продлении контракта с «Реалом», полагая, что его недостаточно ценят после попыток клуба приобрести француза Килиана Мбаппе.

По информации издания, о своем решении футболист уже заявил президенту «Реала» Флорентино Пересу, однако последний пока не собирается отпускать звезду испанского клуба.