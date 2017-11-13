Как МВД "закрыло" "Воробьевы горы" после матча с Аргентиной

Главным итогом товарищеского матча Россия-Аргентина (0:1) стала неудачная организация. Sobesednik.ru выяснил детали.

На стадион, на котором через игру стартует Чемпионат мира, было трудно попасть и ещё трудней — вернуться обратно.



— На старых «Лужниках» было так, что после матча один сектор выходил, а другой ждал до часа на трибуне. Но сейчас это совершенно новый объект. Забудьте те «Лужники». У нас появились 44 каскадные лестницы, которые помогают буквально в течение 10 минут выгрузить здание – всю 81 тысячу полностью, – так о новом стадионе три месяца назад рассказывал корреспонденту Sobesednik.ru начальник отдела строительного контроля «Лужников» Мурат Ахмадиев.



Однако добиться этого не удалось. 11 ноября болельщики верхнего яруса трибун «Лужников» смогли покинуть свои места только через 40 минут после финального свистка. До станций «Спортивная» и «Лужники» (МЦК) люди, оказавшиеся в стоячих пробках, добирались в среднем по полтора часа.



На следующий день ГУ МВД в официальном заявлении объяснило это следующим образом: «На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная" <…> Станция метро "Воробьёвы горы" не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн».



Вторая часть этой «объяснительной» не соответствует действительности. Об этом незадолго после матча узнал как корреспондент Sobesednik.ru, так и те редкие болельщики, которые, не послушав полицейских, отправились к этой станции.



Утром 11 ноября на официальном сайте мэра Москвы вышла памятка о работе транспорта в день матча, но в ней говорилось только об ограничениях в работе станции МЦК «Лужники»: «Болельщики смогут также воспользоваться станцией Московского центрального кольца "Лужники" или станциями метро "Спортивная" и "Воробьёвы горы". С 14:30 до 16:00 станция "Лужники" будет работать только на выход, с 18:30 до 20:00 — только на вход».



По словам некоторых болельщиков, полицейские, стоявшие в кордоне, выражали опасение, что мост, на котором расположена станция метро, может обрушиться под наплывом болельщиков.



Напомним, станция «Воробьевы горы» является одной из самых вместительных. Длинна ее зала составляет 284 метра — больше, чем у любой другой московской станции метро.



