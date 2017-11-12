Хорошего мало: Россия – Аргентина 0:1

Россия и Аргентина открыли реконструированные «Лужники». Реконструкции игры

россиян не произошло: победа гостей — 1:0.

Огорчает не сам факт поражения — хоть в настоящий момент Аргентина не является чем-то монструозным и устрашающим, в их составе в матче с Россией вышли, как минимум, 11 футболистов, превосходящих наших игроков в классе. И в этом нет ничего стыдного для нас, просто такова реальность, которую нужно принять.

Не понимаю, зачем организовывать товарищеские игры с такими соперниками, собирать такую крупную площадку, как «Лужники», не предлагая этому самому звездному сопернику никакой атакующей игры. 28% владения мячом и четыре удара по воротам — цифры, которые говорят сами за себя.

Понятное дело, что нельзя требовать от россиян доминации в матче, где им противостоят Лионель Месси, Серхио Агуэро, Хавьер Маскерано, Анхель Ди Мария, а «десятка» «Ювентуса» Пауло Дибала выходит лишь под конец. Но столь оборонительный стиль чужд нашей команде, он никогда не приносил России больших результатов. 14 ноября нам будет противостоять команда более высокого уровня — Испания. И она, если пожелает и приложит усилия, может просто не заметить этот «оборонительный стиль». И если Станислав Черчесов выберет такую модель игры для чемпионата мира, то боюсь, что мундиаль хороших матчей для наших болельщиков может не принести.

Когда я смотрел матчи с Алжиром в 2014 году и с Уэльсом в 2016, охватывало чувство безнадеги. Пустота, сравнимая с предательством лучшего друга. Наблюдая за игрой россиян на Кубке Конфедераций, такого ощущения я не замечал. Быть может, я изначально не возлагал на сборную никаких надежд. Ведь наши ожидания, что есть абсолютная правда, являются нашими проблемами. Но проигранные матчи Португалии и Мексике — командам объективно сильнее, чем сборная России — показали, что, оставляя душу и сердце на поле, можно уступить по счету, но не предать фанатов.

Но в игре с аргентинцами я увидел будто бы испуганную сборную. При выходе в атаку из обороны то пас не пройдет, то заброс окажется неточным. Не совсем понятно, почему в такой игре с самого начала нет явно находящегося в тонусе Алексея Миранчука. Зато забивший аж один гол в сезоне Дмитрий Полоз вышел в старте. Видимо, игнорировать форму «железнодорожников» нынче модно в штабе сборной России. Лидера ЦСКА Алана Дзагоева, который не так давно на пару со шведом Понтусом Вернблумом перевернул решающий матч с «Базелем» в Лиге Чемпионов, тоже не было в стартовом составе. Я конечно понимаю, что в товарищеских играх тренер может пробовать те сочетания игроков, которые ему интересны, но, осмелюсь предположить, игра с Аргентиной должна быть проверкой для лучших игроков на данный момент. У вас были тесты с Южной Кореей и Ираном, господа! В таких играх на поле должны быть лучшие.

Уже почти полтора года мысли Станислава Черчесова заняты сборной России. Да, на Кубке Конфедерации мы увидели вариант сборной «сердечный». Парни пытались, отдали почти все, что могли отдать, но результата не добились. Но такие матчи, как с Аргентиной, заставляют крепко задуматься. Не хочу спешить с выводами, не мне их делать, но впереди жеребьевка финального турнира Чемпионата мира, на которой сборная России узнает своих соперников. И именно от Станислава Черчесова зависит, будут ли это привычные три игры и вылет или же мы увидим нечто более интересное. Позволю предположить, что, принимая такие решения, как в матче с Аргентиной, мы рискуем увидеть повторение именно плачевного сценария.