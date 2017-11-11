Эксперт о "Зенит-Арене": Госслужащий сказал, что уже всё украли

Эксперт по газонам рассказал Sobesednik.ru о своём визите на петербургский стадион.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признался в мошенничестве на более чем 50 миллионов рублей при строительстве «Зенит-Арены».

По его словам, он участвовал в мошеннической схеме по хищению денежных средств при договоре по поставке видеотабло для стадиона. Оганесяну грозит до 10 лет лишения свободы.

— В России, к сожалению, без того, чтобы украли, никак не получается, — рассказал Sobesednik.ru петербургский агроном, эксперт по газонам Владимир Верховых. — В свое время я ездил на стадион с одним главным управляющим. Мне разрешили фотографировать ещё на стадии строительства. Первое, что он мне сказал: «Здесь уже все украли». Характерно, что это была фраза госслужащего, привезшего человека, который будет все фотографировать и как блогер рассказывать другим.

Вливания в этот стадион будут продолжаться. Насколько я знаю, эксплуатирующая организация «Зенит-Арены» закупила не самую дорогую траву для реконструкции поля. Это одноразовый вариант — перестилать и перестилать, — сказал наш собеседник.

Напомним, «Зенит Арена», построенная за 43 миллиарда рублей, уже не раз требовала дополнительных доработок. Год назад выяснилось, что выкатное поле стадиона вибрирует при использовании.

— Понятно почему так происходит, — говорит Владимир Верховых. — Сэкономили, в кавычках, на металле. Потом пришлось его от вибраций утяжелять. Утяжелили — выяснилось, что не может выдвигаться. Потом на том месте, куда оно должно было выкатываться, даже построили пресс-центр. Быть все время под крышей этому полю нельзя. Не зря же японский архитектор его проектировал именно таким. Либо поле должно быть наружу, либо крыша должна бить открытой: только в этом случае трава может быть многолетней.