Собчак призвала Мутко покинуть пост из-за скандалов с допингом

Телеведущая Ксения Собчак потребовала у МОК прекратить дискриминацию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде.

Ранее Sobesednik.ru писал, что МОК рассматривает возможность запретить исполнение российского гимна на зимних Олимпийских играх в 2018 году. Кроме того, сенатор Алексей Пушков заявил о недопустимости участия России в Играх при условии запрета гимна. Однако позже в МОК назвали эти слухи преждевременными.

Как сообщает РИА «Новости», телеведущая Ксения Собчак в связи с давлением на российских спортсменов обратилась к Международному олимпийскому комитету с требованием прекратить дискриминацию сборной РФ на предстоящей Олимпиаде.

Кроме того, Собчак призвала уйти в отставку вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, а также других спортивных чиновников.

«Российские спортсмены имеют право гордиться своими победами и сотни раз проверялись на допинг. За махинации с запрещенными препаратами ответственны функционеры, и единственное хорошее дело, которое они могут сделать для страны сегодня — отойти от управления российским спортом», — приводит агентство слова телеведущей.

Напомним, 18 октября журналистка Ксения Собчак объявила себя кандидатом на пост президента России на выборах в 2018 году.