Россию лишили двух медалей Сочи-2014 из-за допинга

Четырёх российских лыжников признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

«От комиссии [Дениса] Освальда по лыжникам [Алексею] Петухову, [Максиму] Вылегжанину, [Евгении] Шаповаловой и [Юлии] Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову и Белову. То есть они признаны виновными», — сообщила «Р-Спорту» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Теперь Максиму Вылегжанину придётся вернуть две медали, которые он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

На прошлой неделе Россия уже лишилась двух олимпийских медалей, обладателей которых — лыжников Александра Легкова и Евгения Белова — тоже признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Их пожизненно отстранили от Олимпийских игр.

Напомним, в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, участвовавших в Играх-2014. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Комиссия Освальда перепроверяет допинг-пробы россиян с Игр в Сочи.