Дмитрий Васильев: Ситуация с Олимпиадой психологически травмирует спортсменов

Российские спортсмены до сих пор не знают, допустят ли их до участия на Олимпиаде 2018 года.

— Конечно, эта ситуация может нервировать спортсмена. Нас, сидячих на диване, и то это задевает, а спортсменов, конечно, травмирует психологически. Они должны показать свою стойкость ещё и в этой части, если они хотят чего-то добиться в жизни, — рассказал Sobesednik.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Одним из вариантов допуска сборной России до зимней Олимпиады-2018, согласно публикациям американской прессы, является запрет на использования национального гимна и участия в церемонии открытия игр. Однако представители МОК уже назвали эту информацию вымыслом.

— Конечно, в комфортных условиях всегда хорошо готовиться, особенно когда тебе по терапевтическим справкам разрешается применять запрещенные для других спортсменов препараты. Когда вскрылись сведения о том, какими препаратами пользуется [американская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, десятикратная чемпионка мира] Симона Байлз, я удивился, что она вообще все медали на Олимпиаде не выиграла. Разве это спорт? Тогда просто подарите одной или двум странам все медали, а остальные просто будут статистами. — негодует Дмитрий Васильев. — Спорт может превратится просто в посмешище, можно будет забыть о красивой чистой борьбе. Все это идет к очень нехорошему состоянию, как бы не был плачевным финал.