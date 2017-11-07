МОК назвал преждевременными разговоры о запрете гимна РФ на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о запрете российского гимна на Олимпийских играх.

Ранее Sobesednik.ru писал, что авторитетная газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что МОК рассматривает возможность запретить исполнять российский гимн на зимних Олимпийских играх — 2018, которые пройдут южнокорейском в Пхенчхане. Кроме того, сенатор Алексей Пушков заявил о недопустимости участия России в Играх при условии запрета гимна.

Как передает ТАСС, Международный олимпийский комитет опроверг данную информацию.

По словам представителей пресс-службы МОК, статья NYT является преждевременной спекуляцией.