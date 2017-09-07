Владимир Лукин: Выполнение всех требований МПК зависит не только от ПКР

Выступление паралимпийской сборной России на зимней Паралимпиде-2018 в Пхёнчхане все еще остается под вопросом

В Паралимпийском комитете удивлены продлением отстранения спортсменов из РФ: в МПК были впечатлены проделанной работой.

Международный паралимпийский комитет (МПК) не стал снимать дисквалификацию с Паралимпийского комитета России (ПКР). Таким образом, выступление паралимпийской сборной России на зимней Паралимпиде-2018 в Пхёнчхане все еще остается под вопросом.

— Мы ожидали решения ещё в позапрошлом месяце, но, к сожалению, его не последовало, — рассказал Sobesednik.ru глава ПКР Владимир Лукин. — 29 августа наш представитель участвовал в совместной работе с рабочей группой, которая создана для того, чтобы помогать нам с реализацией «дорожной карты». После этого было ощущение, что там действительно впечатлены результатами нашей работы. Было 67 пунктов, из которых мы примерно 50 выполнили. Остальное мы либо выполняем, либо там будут такие пункты, которые зависят не только от Паралимпийского комитета, поэтому тут должна быть более широкая работа.

В пресс-службе МПК сообщили, что нового решения относительно российского дела можно ждать после заседания совета учредителей WADA (16 ноября), на котором будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса РУСАДА.

— Последние выступления паралимпийцев (а мы кое-где можем выступать на чемпионатах Европы и мира) показывают очень неплохие результаты, — говорит Владимир Лукин. — Например, недавно впервые наши незрячие спортсмены победили на Чемпионате Европы. Гребцы очень неплохо выступили. Это победы, а не результаты злоупотребления допингом, потому что сейчас проверка очень жесткая, но все равно мы выступаем неплохо.