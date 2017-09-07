Слуцкий признался, что многие сочли его решение покинуть ЦСКА глупым

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал о периоде работы в сборной России по футболу и причинах ухода из ЦСКА.

В интервью британскому изданию Daily Mail Леонид Слуцкий вспомнил свой период работы в сборной России и причины ухода из ЦСКА.

По словам тренера, совмещение постов в национальной сборной и клубе выжало из него все соки: «Было очень сложно биться за титул в чемпионате России по футболу и руководить национальной сборной».

Также Слуцкий отметил, что в решении уйти из ЦСКА его поддержали далеко не все: «В один день я подумал, что нужно остановиться. Мне нужен был новый вызов. Но почти все сказали, что я глупец».

Напомним, что на чемпионате Европы по футболу 2016 года, который проходил во Франции, сборная России под началом Слуцкого не вышла из группы. После вылета команды с турнира в скором времени было объявлено об отставке главного тренера. С ЦСКА же он проработал до зимнего перерыва в чемпионате России.

Английский футбольный клуб «Халл Сити» Слуцкий возглавил этим летом. После пяти игр «тигры» набрали семь очков и занимают восьмую строчку в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии.