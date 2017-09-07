Спорт
Источник: «Собеседник» №34-2017
17:03, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Александр Жуков: Готова Россия к ОИ-2018? Скоро увидим

Александр Жуков
Александр Жуков
Фото: Global Look Press

Президент ОКР Александр Жуков прокомментировал назначение нового главы РУСАДА и готовность России к Олимпиаде-2018.

На прошлой неделе был выбран новый руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которым стал преподаватель МГТУ им. Баумана Юрий Ганус.

Процедура назначения нового спортивного чиновника была абсолютно прозрачной и проходила по всем правилам – как никогда прежде. Руководителя для РУСАДА искали через выложенное в интернете объявление о вакансии. Была даже указана зарплата: 140 тысяч рублей в месяц.

– Утверждение генерального директора – важнейший вопрос, – рассказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. – Он был выбран после того, как наблюдательный совет РУСАДА рассмотрел 6 кандидатур, которые в свою очередь были выбраны более чем из 700. Прежде всего новому генеральному директору нужно подготовиться к аудиту РУСАДА, который будет в самое ближайшее время. От того, как это пройдет, будет зависеть решение главной задачи.

– Какой?

– Восстановить все права РУСАДА, для того чтобы оно могло начать выполнять свою работу в полном объеме – проводить максимальное количество тестирований, антидопинговую работу по всей стране.

– 13–16 сентября пройдет сессия МОК. Там решится вопрос участия России в зимних Играх 2018 года?

– Этот вопрос там не планируется. Главное – выбор стран – организаторов следующих Олимпийских игр. Есть два кандидата на Игры 2024 года – это Париж и Лос-Анджелес. Возможно, один город будет назначен на 2024 год, а второй – на 2028-й.

Ну а как наши спортсмены готовы к Олимпиаде, увидим в этом зимнем сезоне, который только начинается.

– Раньше на 2028-й претендовала и Москва.

– В России проводится большое количество соревнований самого серьезного уровня – в первую очередь, конечно, чемпионат мира по футболу. Они и дальше будут проводиться.

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