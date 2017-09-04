Спорт
22:48, 04 Сентября 2017 Версия для печати

Юрий Белоус: Сейчас не лучшее время для продажи ЦСКА

Юрий Белоус
Юрий Белоус
Фото: Global Look Press

Слухи о том, что лето без трансферов в ЦСКА — своеобразная «предпродажная подготовка», прокомментировал Юрий Белоус.

В закрывшееся летнее трансферное окно московский ЦСКА стал единственным клубом в РФПЛ, который так и не оформил ни одного приобретения. Ввиду якобы тяжелой финансовой ситуации клуба все чаще появляются новости, касающиеся возможной продажи ЦСКА Евгением Гинером.

— Разговоры вокруг продажи ЦСКА идут очень давно, много на эту тему говорили и прошлой осенью. С точки зрения экономики сейчас не лучшее время для продажи чего бы то ни было, — рассказал Sobesednik.ru известный футбольный менеджер, руководитель компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус. — На рынке идет стагнация. Плюс ко всему мы знаем, что Евгений Гинер очень любит футбол, поэтому я не думаю, что речь идет о продаже всех 100 процентов акций — лучшим вариантом было бы найти инвесторов.

Напомним, Евгений Гинер владеет клубом с 2001 года. Ранее СМИ сообщили, что армейский клуб за 300 миллионов долларов может купить сын Романа Абрамовича Аркадий.

— Не думаю, что сейчас найдется много желающих вкладываться в российский клуб. Те команды, которые пробиваются наверх, которые всегда на слуху, такие как «Реал» или «Арсенал», располагают суммами в сотни миллионов евро, полученных только за счет частного капитала. У нас же на футболе владельцу трудно получить доход, — подчеркивает Юрий Белоус.

«Сибнефть» Романа Абрамовича являлась генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА с 2004 по 2005 год. При этом чиновники УЕФА подозревали за олигархом гораздо большую степень влияния на команду. После того, как московский ЦСКА и «Челси» попали в одну группу розыгрыша Лиги чемпионов 2004/2005, руководящий орган европейского футбола инициировал расследование о связях между двумя клубами, чтобы исключить любую вероятность сговора.

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