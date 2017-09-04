Евгений Луканцов: Возрождая интерес к спорту, не стоит только смотреть на СССР

Победитель первенства России по гребле рассказал Sobesednik.ru о том, как вернуть массовую популярность спорту.

Евгений Луканцов — чемпион первенства Европы и мира по гребле среди юниоров, многократный победитель и призер первенства России, мастер спорта международного класса.

— Евгений, вы сразу пришли к гребле? Занимались ли еще какими-то видами спорта раньше, в детстве?

— Сначала занимался борьбой самбо в клубе «Мужество» у тренера Бушменкова Олега Васильевича. Туда нас с братом отвел отец, в прошлом он достаточно хорошо боролся.

Потом занимался плаванием в Рязанском городском дворце детского творчества. После этого занимался футболом в спортивной секции на стадионе «Локомотив» у тренера Калекина Михаила Константиновича. На первенстве ЦФО заняли с командной третье место.

В 14 лет я попал в секцию гребли, и с тех пор я занимаюсь этим замечательным видом спорта в спортивной школе «Олимпиец» под руководством заслуженного тренера России Тебенихина Владимира Владимировича. В 2013 году стал бронзовым призером всемирной универсиады в Казани. Потом в 2014 году выиграл чемпионат мира в Венгрии и чемпионат Европы во Франции среди молодежи до 23 лет. Также занял четвертое место в эстафете «4 по 200 метров» на Чемпионате мира в Москве.

В 2015 году участвовал в I Европейских олимпийских играх в Баку, занял седьмое место. В 2016 году занял пятое место на Кубке мира в Германии, потом, выиграв чемпионат России, отобрался на Олимпийские игры в Рио, где, к сожалению, не смог выступить достойно по ряду причин. В 2017-м стал четвертым на чемпионате мира в Чехии. Являюсь пятикратным чемпионом России и многократным победителем кубков России.

— Есть ли у вас любимые спортивные чемпионы?

— Очень восхищаюсь Майклом Фелпсом, Уле-Эйнаром Бьерндаленом, Александром Легковым. В гребле это Эйрик Верос Ларсен, Сауль Кравиотто.

— В последнее время много говорят о необходимости возродить массовый интерес к спорту. Как одну из мер предлагают, например, введение в школах шахматных занятий, даже в качестве обязательного предмета.

— К шахматам я отношусь нейтрально. В детстве играл часто, считаю, что они действительно развивают стратегическое и логическое мышление. Но ввести их принудительно в школе, считаю, будет неправильно. Ведь не все разделяют любовь к ним. Почему бы тогда не ввести и танцы как обязательный урок? Ведь многие в школе, особенно девочки, любят танцы.

— В советские времена чуть ли не в каждом дворе собирались жители и играли в шахматы, шашки, домино, футбол и прочее. По вашему мнению, если всё это вернуть, может ли дворовый спорт не просто отвлечь детей от гаджетов и пива, но и выявить тех, у кого будет большой спортивный потенциал?

— В последнее время замечаю, что в разных городах стали открываться дворовые футбольные коробки. Зимой на них играют в хоккей. Много уличных тренажеров: турников, брусьев. Также в Рязани открывается много бассейнов в разных частях города...

Я считаю, что массово привлечь людей к занятиям спортом станет снова возможно, когда все эти секции станут доступными. Потому что многие родители хотят водить ребенка в бассейн, но отдавать десятки тысяч каждый месяц не могут себе позволить. А ребенок же не может их заставить это сделать.

Отвлечь детей от гаджетов и пива категорически необходимо, но получится ли загнать их на площадки или в кружки по шашкам — это очень сложный вопрос. Возможно, не стоит только смотреть назад, на СССР, и вспоминать, как было раньше, а надо двигаться вперед и искать новые средства привлечения молодого поколения.

— Есть ли у вас хобби?

— Хобби у меня немного — в основном люблю ходить в кино, играть в боулинг, кататься на коньках. А так всё свободное время стараюсь проводить со своей семьёй.

— Ваши планы в спорте на ближайшее будущее?

— Сейчас участвую в командном чемпионате России в Москве, где выступаю в двойке, четверке и эстафете. После него — месяц отпуска. Поедем с семьёй на море. Ну и снова приступать к тренировкам, постепенно набирать форму, готовиться к следующему сезону.

Хаджиев Андрей