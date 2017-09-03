Крафтовый футбол. Кто в России создает и "раскручивает" собственные команды

Любители пива, потеряв доверие к крупным маркам, смотрят в сторону маленьких пивоварен. В футболе – та же тенденция.

Устав смотреть, как футболисты перетекают из одного богатого клуба в другой, а игра остается одинаково безвкусной, многие болельщики с именами решили сотворить что-нибудь сами.

1. Василий Уткин

ФК «Эгриси»

Идея завести собственную футбольную команду пришла Василию во время беседы с его коллегой по ТВ. Тот попросил помочь с футбольной формой для команды, и идея включиться в проект показалась Василию интересной. В итоге решили, что комментатор будет помогать клубу финансово и параллельно вести блог о жизни команды. Но поднимется ли она выше уровня любительской лиги Москвы – неизвестно.

2. Тимати

ФК «Строгино»

О том, что рэпер заведет свой футбольный клуб, стало известно еще весной, но люди из группы компаний Black Star торопиться не собираются. Команда, а также новое футбольное агентство будут созданы в ближайшие три года. Известно, что эта идея появилась у рэперов не без помощи президента Московской федерации футбола Сергея Анохина. Судя по всему, именно его имеют в виду в компании Тимати, когда говорят о помощнике, обладающем лицензией РФС. Анохин в свою очередь оказывает поддержку клубу «Строгино», поэтому какая команда получит инвестиции от Black Star – нетрудно догадаться.

3. Александр Ширвиндт

ФК «Торпедо»

Александр Ширвиндт – давний болельщик легендарного клуба, который сейчас прозябает в третьем по уровню футбольном дивизионе. Однако, в отличие от других звездных болельщиков, он поддерживает команду не только на трибунах, но и на встречах с чиновниками. Команда начала разваливаться в 2006 году, но артист по-прежнему не теряет надежды вернуть ее к жизни.

4. Рашид Нургалиев

ФК «Петровка, 38»

Команда с угрожающим названием возникла после того, как ФК «МВД», организованный при поддержке бывшего руководителя Министерства внутренних дел, не смог взять высоту. Перед командой была поставлена задача выхода в премьер-лигу, что стало для бюджета непосильной ношей. В результате клуб, сменив название, провалился в любительскую футбольную лигу, где существует и сейчас.

5. Денис Глушаков

ФК «Родина»

Идея создать клуб выросла из благотворительного проекта одного из самых адекватных российских футболистов (как на поле, так и в жизни). Изначально игрок сборной России решил построить небольшой стадион на малой родине, в Ростовской области. Позже в Миллерово на этой базе появилась детская футбольная команда, а за ней, при участии Глушакова, и взрослая.