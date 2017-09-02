Спорт
Источник: «Собеседник» №33-2017
00:01, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Кто, если не бакланы. Фантастические животные атакуют "Зенит-Арену"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что крыша стадиона протекает из-за того, что «баклан своим мощным клювом разрушает цельность свето­отражающей пленки»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что крыша стадиона протекает из-за того, что «баклан своим мощным клювом разрушает цельность свето­отражающей пленки»
Фото: Global Look Press

Стадион, сменивший ряд названий – «Зенит Арена», «Крестовский», «Санкт-Петербург», – теперь окрестили «Баклан-ареной».

По крайней мере в интернете именовать арену иначе уже не хотят. Напомним, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что крыша стадиона протекает из-за того, что «баклан своим мощным клювом разрушает цельность свето­отражающей пленки».

– Большой баклан действительно водится в городе, вот только популяция его крайне малочисленна, – рассказала почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник. – Этот вид встречается только у Финского залива и Ладожского озера. Если говорить о численности, то этих птиц не больше десятка. Единственная угроза, которая может от них исходить – это помет, но для того, чтобы испортить крышу таким образом, нужны стаи птиц.

Позже чиновник попытался перевести свои слова в шутку, однако из опубликованных фрагментов проекта стадиона видно, что на нем действительно была предусмотрена защита от птиц. Получается, что она либо не была построена, либо была построена не так, как надо.

Поэтому в чем-то за чиновником стоит признать правоту. Крышу стадиона действительно испортили какие-то бакланы, вот только пернатые здесь абсолютно ни при чем.

Кто еще может вредить на стадионе «Зенита»

1. Кроты. Одной из главных проблем на арене стало поле. О том, что на газоне «Зенит Арены» трудно играть в футбол, отметили уже многие футболисты, в том числе и Криштиану Роналду. Для того чтобы разобраться в проблеме, не помешало бы глубокое расследование.

2. Электрические скаты. Строительство арены на берегу Финского залива и так называли авантюрой, однако полностью оценить все риски не смог никто. Уже в первый день Кубка конфедераций на стадионе начали ломаться лифты. В их электросистеме возникли какие-то неполадки.

3. Сумчатые животные. Напомним, строительство стадиона, на котором постоянно возникают какие-то проблемы, обошлось в 43 миллиарда рублей. По словам депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, он лично видел отчет Счетной палаты об исчезновении как минимум 7 миллиардов. Кто их унес – остается загадкой.

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