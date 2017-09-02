Абрамович может купить московский клуб ЦСКА за $300 млн

Сын владельца «Челси» Романа Абрамовича может купить ЦСКА за 300 миллионов долларов.

Sports.ru сообщает, что Аркадий Абрамович, который заинтересован в покупке московского футбольного клуба, и владелец ЦСКА Евгений Гинер договорились о встрече.

По данным портала, Абрамович-младший и Гинер давно дружат, а сын миллиардера увлекается футболом и болеет за ЦСКА.

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сказал Sport-weekend, что Евгений Гинер может продать клуб в ближайшее время.

«Он устал всё время доставать и доставать деньги. Представьте: Гинер достал, а потом условный [защитник ЦСКА Виктор] Васин возьмёт и "навалит". И все оправдывают защитника почему-то. Вот и в последней игре с "Ахматом" "армейцы" набросились на судью, а Васина не тронули. А это он гол привёз», — заявил Ловчев.

Отметим, что ЦСКА оказался единственным клубом из РФПЛ, который этим летом не совершил ни одной сделки по переходу игроков.