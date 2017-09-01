Спорт
16:56, 01 Сентября 2017 Версия для печати

В РУСАДА будут повышать мотивацию, увеличивая зарплаты

Юрий Ганус и Елена Исинбаева
Юрий Ганус и Елена Исинбаева
Фото: Стоп-кадр YouTube / Global Look Press

В РУСАДА верят, что с кандидатурой нового директора не будет таких трудностей, как в случае с Еленой Исинбаевой.

После назначения нового гендиректора в РУСАДА может быть повышена зарплата. Об этом рассказал Юрий Ганус, утвержденный в четверг наблюдательным советом Российского антидопингового агентства в качестве руководителя: «Наша задача заключается в том, чтобы развивать структру, развивать организацию, развивать мотивацию всех работников».

Напомним, нового гендиректора РУСАДА искали через вакансию, размещенную в интернете. Зарплата самого руководителя организации составит 140 тысяч рублей.

Также стало известно, что для утверждения нового гендиректора Российского антидопингового агентства не понадобится одобрение со стороны Всемирного антидопингового агентства. Ранее руководители ВАДА требовали, чтобы пост главы наблюдательного совета РУСАДА покинула Елена Исинбаева.

— Там вопрос был чисто технический, — рассказала Sobesednik.ru руководитель отдела образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая. — Требовалось [соблюдать] условие, при котором председатель наблюдательного совета не будет представлять ни одну из спортивных организаций либо не будет действующим спортсменом. Елена была представителем Олимпийского комитета, поэтому здесь был только технический момент. Никаких предубеждений не было.

В случае с назначением Юрия Гануса вся процедура была поэтапная, прозрачная, — рассказывает Пахноцкая. — Были опубликованы на сайте требования, под эти требования люди прислали свои резюме и сопроводительные письма. Наблюдательный совет согласовал состав комиссии и положение о работе комиссии по выборам. Все этапы были проведены согласно утвержденным регламентированым процедурам. Поэтому какого-то формального или неформального согласия вообще не может быть.

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