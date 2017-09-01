Игрока "Салавата Юлаева" Линуса Умарка заподозрили в русофобии

Нападающего «Салавата Юлаева» Линуса Умарка, высказавшегося против российских тренеров, обвинили в хамстве.

31 августа хоккейный клуб «Салават Юлаев» победил «Сочи» со счётом 11:3. После игры швед Линус Умарк заявил, что «Салават Юлаев» преобразился после того, как его возглавил финский специалист Эркка Вестерлунд. «В прошлом сезоне были русские тренеры, которые покрикивали и так далее. Сейчас новая команда, новый тренерский штаб, они подходят к игрокам, объясняют, разговаривают», – сказал Умарк, добавив, что с его клубом сейчас работает «лучший тренерский штаб в КХЛ».

Обозреватель Sovsport.ru Дмитрий Пономаренко отдал должное высоким профессиональным качествам и работоспособности Линуса Умарка, но выразил мнение, что его резкое заявление подпадает под поговорку «Не плюй в колодец, из которого пьёшь».

«Ведь опять на ровном месте возникает чувство, что пришёл к тебе в гости человек, да и нахамил в твоём доме ни с того, ни с чего. Это при том, что в России и к иностранным спецам, и к легионерам всегда относятся не просто с уважением, но и с любовью. Её просто заслужить надо!» – написал Пономаренко.

По его словам, многие экс-наставники игроков «Салавата Юлаева» умели отнюдь не только «покрикивать». Так, Игорь Захаркин, который был главным тренером клуба с 2015 по 2017 год, добивался со своими подопечными высоких результатов. А финские специалисты тоже умеют «покрикивать», считает автор колонки.

«В любом случае хочется хотя бы в КХЛ не насаживать русофобию. Она и так уже оскомину давно набила», – подытожил Дмитрий Пономаренко.