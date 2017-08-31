Спорт
12:22, 31 Августа 2017 Версия для печати

Мурат Ахмадиев: Реконструкция "Лужников" была ювелирной работой

Окончательная стоимость реконструкции московского стадиона «Лужники» составила 24 млрд рублей
Окончательная стоимость реконструкции московского стадиона «Лужники» составила 24 млрд рублей
Фото: Global Look Press

Начальник отдела строительного контроля «Лужников» рассказал Sobesednik.ru, что было самым трудным при реконструкции.

Окончательная стоимость реконструкции московского стадиона «Лужники» составила 24 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас, конечно, кажется, что все это хорошо и быстро — нет, это было сложно,— рассказал Sobesednik.ru начальник отдела строительного контроля «Лужников» Мурат Ахмадиев. — Основная трудность заключалась в том, чтобы сохранить исторический фасад. Для того, чтобы удержать кровлю при разборе, мы устанавливали крестовые соединения, которые создали стесненные условия. Конечно, дешевле было бы все это снести, заново поднять и облицевать. Если бы мы работали по открытому месту, все было бы ещё дешевле. Но даже с этим фактором стоимость стадиона получилась вполне умеренной.

По словам московского градоначальнка, стадион удастся сдать досрочно — до конца этого года. В ноябре в «Лужниках» планируется провести контрольную встречу сборных России и Аргентины.

— Стесненные условия не позволяли нам разогнаться, но было принято решение (и я считаю, что это действительно правильно) сохранить исторический облик. Нам пришлось внутрь ставить большегрузные краны и оттуда укреплять фасадную стену. Это была ювелирная работа монтажника. В «Лужники» очень часто приходят разные делегации — все люди удивляются: как так, изнутри построить суперсовременное здание, — рассказал Ахмадиев.

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