Сезон КХЛ – 2017/18 сообразят на двоих: ЦСКА и СКА?

Пока клубы сокращают бюджеты, приспосабливаясь к новой экономической реальности, тех, у кого щедрые спонсоры, это не очень касается

Юбилейный 10-й сезон Континентальной хоккейной лиги обещает быть трудным не только для команд, но и для болельщиков.

Пока клубы сокращают бюджеты, приспосабливаясь к новой экономической реальности, тех, у кого щедрые спонсоры вроде «Роснефти», это не очень касается. Этим летом в ЦСКА перешли сразу 8 лидеров клубов КХЛ и НХЛ. В народе состав московской команды уже окрестили как «пять первых пятерок».

Таким образом, почти все игроки сборной России оказались собраны в двух командах – СКА и ЦСКА. Кроме того, из-за витиеватых правил КХЛ эти команды только один раз сыграют друг против друга на чемпионате.

На прошлой неделе обе команды уже успели оформить по разгрому. СКА уничтожил «Слован» – 7:1, а ЦСКА разбил «Динамо» – 6:1.

– Можно сказать, что этим летом мы вернулись на 40 лет назад, когда ЦСКА был отдельной командой, – рассказал олимпийский чемпион Александр Кожевников. – Раньше было то же самое, если заменить слово «купить» на слово «призвать». При этом «Магнитка» ослабела, и Казань с «Ак Барсом» стоит на месте. Сегодня в КХЛ выигрывает тот, у кого есть деньги, это мы видели на примере СКА, теперь, возможно, вперед вырвутся московские армейцы.