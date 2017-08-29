Спорт
Источник: RT
07:47, 29 Августа 2017 Версия для печати

Жулин связал уход Липницкой с возросшей популярностью после ОИ

Тренер Александр Жулин предположил, что фигуристка Юлия Липницкая не выдержала испытание славой.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая заявила о завершении своей карьеры. Ее решение прокомментировала засуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.

Призер Олимпийских игр и тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с RT предположил, что Липницкая не выдержала испытание славой, которая обрушилась на нее после Игр в Сочи в 2014 году.

«Возможно, она не справилась с этим в полной мере. Только представьте, что на вас в 15 лет обрушивается ураган из журналистов и болельщиков, — сказал Жулин. — Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости. А тут под ударом оказалась маленькая девочка».

По его словам, из-за внимания прессы и фанатов «начинает казаться, что весь мир вращается вокруг тебя». «Но никогда нельзя забывать, что ты обычный смертный на этой планете и, чтобы продолжать завоевывать медали, нужно постоянно соответствовать высочайшему уровню», — заключил Жулин.

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Карпухина Мария

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