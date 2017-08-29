Спорт
Источник: ОТР
15:39, 29 Августа 2017 Версия для печати

Юлии Липницкой предложили "сделать карьеру" в Челябинской области

Пресс-секретарь главы Челябинской области предложил Юлии Липницкой стать спортивным журналистом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тренер Александр Жулин объявил решение фигуристки Юлии Липницкой закончить карьеру тем, что она не выдержала испытание славой.

Как сообщает во вторник, 29 августа, «ОТР», пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин предложил Липницкой стать спортивным журналистом одного из местных СМИ.

«Я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. У нас — сильная команда спортивных журналистов на "ОТВ", наставников — хоть отбавляй, — заявил Федечкин. — Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок».

Пресс-секретарь главы Челябинской области также добавил, что верит в талант Липницкой. «Ее не продвигали по линии всесильных и влиятельных родителей, а ее соперниц не снимали с соревнований по надуманным предлогам, не травили в столовой, как футбольных бразильцев во Франции, не светили в глаза лазерными указками», — подчеркнул Федечкин.

читайте также:Смена имиджа не спасла от старых проблем
Что случилось с Юлией Липницкой?
Sobesednik.ru попытался разобраться, в чем причина последней неудачи Юлии Липницкой на III этапе Гран-при в Москве »

читайте также:Юлия Липницкая
Юлия Липницкая не выдержала испытание славой?
Почему Юлия Липницкая может еще пожалеть о смене своего тренера Этери Тутберидзе, Sobesednik.ru объяснил эксперт »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Экстремизм не наказуем? Как скандал с "Матильдой" докатился до главы МВД
15:07, 29 Августа 2017
Адвокат Алексея Учителя попросил главу МВД помочь в борьбе с противниками «Матильды». Sobesednik.ru узнал подробности
»
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой
13:09, 29 Августа 2017
Министерство юстиции нашло нарушение в работе фонда, который учредила предполагаемая дочь президента России
»
Михалков-бунтарь: как "русофобы" выжили режиссера из Фонда кино
11:08, 29 Августа 2017
Что стоит за уходом Никиты Михалкова из совета Фонда кино, захваченного «людьми Медведева», разбирался Sobesednik.ru
»