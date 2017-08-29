Юлии Липницкой предложили "сделать карьеру" в Челябинской области

Пресс-секретарь главы Челябинской области предложил Юлии Липницкой стать спортивным журналистом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тренер Александр Жулин объявил решение фигуристки Юлии Липницкой закончить карьеру тем, что она не выдержала испытание славой.

Как сообщает во вторник, 29 августа, «ОТР», пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин предложил Липницкой стать спортивным журналистом одного из местных СМИ.

«Я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. У нас — сильная команда спортивных журналистов на "ОТВ", наставников — хоть отбавляй, — заявил Федечкин. — Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок».

Пресс-секретарь главы Челябинской области также добавил, что верит в талант Липницкой. «Ее не продвигали по линии всесильных и влиятельных родителей, а ее соперниц не снимали с соревнований по надуманным предлогам, не травили в столовой, как футбольных бразильцев во Франции, не светили в глаза лазерными указками», — подчеркнул Федечкин.