Валерий Мешков: Юлия Липницкая еще может вернуться в спорт

Советский фигурист и тренер Валерий Мешков не считает, что Юлии Липницкой так и не удалось раскрыть талант полностью.

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Также сообщается, что 19-летняя спортсменка проходила лечение от анорексии.

— Все-таки она была в командном турнире олимпийской чемпионкой, поэтому можно сказать, что этот ребенок все выполнил, что положено, — говорит Валерий Мешков. — Другое дело — дальнейшая судьба. Ей часто травмы надоедали. Ну и потом, она с возрастом многое потеряла,а фигурное катание все-таки не стоит на месте, идет вперед.

Напомним, другой олимпийской чемпионке Сочи-2014 в фигурном катании, Аделине Сотниковой, также не удалось подтвердить свой уровень после тех Игр.

— Девушки иногда рано заканчивают. Много зависит от того, какие технические данные были заложены в детстве, — объясняет Мешков. — Если построить здание без фундамента, оно разрушится. Мое четкое впечатление, что у Липницкой не было четкого фундамента, какой сейчас есть у [двукратной чемпионки России, мира и Европы 2016 и 2017 годов Евгении] Медведевой.

Она [Юлия Липницкая] каталась как ребенок. Да, у нее была растяжка, техника вращения идеальная, но вот техника прыжков плохая. Одно с возрастом ушло, а другое не добавилось, — отмечает тренер.

Сейчас Юлия Липницкая периодически выступает в ледовом шоу Евгения Плющенко.

— В любом случае, чем больше ты катаешься, чем больше тренируешься, тем больше это на благо. Сейчас она уйдет из спорта, а потом, через некоторое время, может, и придет обратно, — надеется Мешков.