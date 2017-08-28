Юлия Липницкая завершила карьеру после лечения от анорексии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру.

О решении Липницкой ТАСС сообщила мама спортсменки. По ее словам, 19-летняя фигуристка предупредила о своем решении руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще в апреле нынешнего года.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству Федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии», — сообщила мать Липницкой.

Он добавила, что фигуристка живет сейчас «только на олимпийскую стипендию». «Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — добавила мать фигуристки.