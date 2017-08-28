Спорт
Источник: ТАСС
17:36, 28 Августа 2017 Версия для печати

Тарасова заявила, что уход Липницкой не скажется на фигурном катании

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Юлии Липницкой завершить карьеру.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру после лечения от анорексии.

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова в разговоре с ТАСС назвала Липницкую звездой.

«Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй», — сказала Тарасова.

Однако, по словам тренера, уход Липницкой из спорта не повлияет на развитие фигурного катания в России.

«[Уход Липницкой] никак не повлияет на развитие фигурного катания в России. Это ее жизнь, она приняла такое решение и, на мой взгляд, абсолютно правильное», — считает Тарасова.

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Карпухина Мария

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