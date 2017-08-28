Спорт
Источник: ESPN
13:49, 28 Августа 2017 Версия для печати

Мейвезер не смог поставить 400 тысяч на победу в бою с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мейвезер пытался поставить 400 тысяч долларов на свою победу над Конором Макгрегором.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в поединке с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Издание ESPN сообщает о том, что перед боем Мейвезер зашел в казино и попытался поставить на свою победу над Макгрегором в девяти с половиной раундах 400 тысяч долларов. Однако боксер этого сделать не смог: он решил изменить ставку на победу нокаутом, но из-за того, что букмекеры затянули процесс приема ставки, спортсмен ушел, не дождавшись, пока его ставку примут.

Между тем он отметил, что поставить деньги у него все-таки получилось. «Мы поставили шестизначную сумму на победу в девяти с половиной раундах. Я дал своему человеку деньги, чтобы он сделал ставку. Я должен был быть уверен, что ее приняли, потому что утром я сам пытался поставить на себя, но не вышло», — сказал Мейвезер.

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Карпухина Мария

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