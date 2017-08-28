Спорт
Источник: Sovsport.ru
12:29, 28 Августа 2017 Версия для печати

Манчини объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с "Ростовом"

Тренер ФК «Зенит» Роберто Манчини рассказал, почему форвард Артем Дзюба не попал в заявку на матч с «Ростовом».

Роберто Манчини в интервью Sovsport.ru рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не попал в заявку на матч с «Ростовом» из-за болезни. «Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует», — сказал футбольный тренер.

На вопрос о том, останется ли Дзюба в «Зените» после учебно-тренировочного сбора сборной РФ по футболу, Манчини ответил, что не знает.

«Я не знаю, что может случиться за ближайшие 10 дней. Повторюсь, в этот раз он не был в заявке из-за болезни», — заключил тренер.

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Карпухина Мария

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