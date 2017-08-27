Шлеменко заявил, что бой с Макгрегором был интересен только 3 раунда

Российский боец ММА Александр Шлеменко считает, что бой Макгрегор — Мейвезер не имеет отношения к спорту.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в поединке с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Александр Шлеменко в разговоре с ТАСС сказал, что бой между Мейвезером и Макгрегором не имеет отношения к спорту.

«Это точно был не спорт. Это не было похоже на спорт со стороны Макгрегора, — считает боец. — Первые три раунда было интересно смотреть, потому что Макгрегор не устал, работал и выиграл эти раунды. Потом у него закончился "бензин", и он встал, а Мэйуэзер остановил его в красивой манере и прикончил».

Напомним, победа над Макгрегором стала 50-й в карьере Мейвезера.