За "бой века" Мейвезер получит в три раза больше Макгрегора

За «бой века» в Лас-Вегасе Флойд Мейвезер получит гарантированные $100 млн, а Конор Макгрегор — $30 млн.

Как сообщил в своём Twitter журналист Yahoo Маркус Вандерберг, Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальные гонорары чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мейвезера и чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора за поединок, который состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в ночь на 27 августа.

Свои гонорары — $100 млн и $30 млн — Мейвезер и Макгрегор получат вне зависимости от результатов боя. Кроме того, спортсмены заработают от продажи билетов и прав на трансляцию, а тому из них, кто возьмёт верх, дадут ещё и бонус за победу.

Первый канал покажет поединок между американцем и ирландцем 27 августа в 07:00.

Напомним, бой Мейвезера и Макгрегора станет первым в истории поединком между представителями разных видов спорта. Макгрегор долго добивался возможности выйти на ринг против Мейвезера и в итоге согласился на все условия оппонента: бой пройдёт по правилам классического бокса в крупных перчатках, а если боец смешанных единоборств нанесёт запрещённый удар, то лишится 90% гонорара.

Букмекеры и представители боксёрского сообщества уверены, что победа останется за Флойдом Мейвезером, который победил всех соперников в своей весовой категории и уже два года не выходил на ринг. Коэффициент на бой составляет 1 к 4 в пользу боксёра.

