Спорт
Источник: Sovsport.ru
12:32, 25 Августа 2017 Версия для печати

Аршавина не зовут в команды, в которых он хотел бы играть

Футболист Андрей Аршавин рассказал, что его шансы снова играть в России минимальные.

Выступающий за казахстанский футбольный клуб «Кайрат» Андрей Аршавин в интервью Sovsport.ru рассказал о том, что сейчас «пока нет никаких разговоров» о продлении его контракта с «Кайратом».

«Комментировать я пока не готов. Могу сказать, что в "Кайрате" меня все устраивает, у меня отличные отношения и с партнерами, и с тренерским штабом, и с персоналом клуба», — отметил футболист.

Отвечая на вопрос о том, хотел бы он снова играть в России, Аршавин заявил: «Шансы на это минимальные, а фактически близки к нулю. Играть я еще могу, это факт».

По словам Аршавина, в те команды, в которых он хотел бы играть, его не позовут: «Как игрока в том же "Зените" я себя не вижу. В те команды, в которых я бы хотел играть, меня не позовут, а туда, куда зовут, мне не хочется идти. Эта формулировка у меня существует два года», — заключил футболист.

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Карпухина Мария

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