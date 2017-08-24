Спорт
Источник: РИА "Новости"
11:26, 24 Августа 2017 Версия для печати

К смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу могут причастны два бойца Росгвардии

Следственный комитет возбудил угловое дело против двух сотрудников Росгвардии из-за убийства Андрея Драчева.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Хабаровске во время драки убили чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Как сообщает РИА «Новости», Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против двух сотрудников Росгвардии.

По мнению ведомства, их бездействие привело к тому, что злоумышленник Анар Алияр оглы Аллахверанов продолжил конфликт c Драчевым, который перерос в драку.

Отмечается, что предполагаемого преступника до сих пор ищут. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. За информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.

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