Спорт
12:15, 23 Августа 2017 Версия для печати

Вице-губернатор Питера передал россиянам привет "от бакланов"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин призвал не воспринимать всерьёз его слова о бакланах, разрушающих стадион.

21 августа Игорь Албин заявил, что бакланы являются виновниками протечки на стадионе «Санкт-Петербург». «Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность плёнки. Бакланы протыкают плёнку клювом. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами», – сказал чиновник изданию «Спорт день за днём».

Заявление Албина породило волну насмешек в соцсетях, а орнитологи, опрошенные журналистами, принялись доказывать, что ни бакланы, ни чайки не стали бы без всякого повода клевать крышу стадиона и не смогли бы её разрушить.

Позднее у себя в Facebook Игорь Албин попросил сограждан быть добрее и с пониманием отнестись к его словам о бакланах: «Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьёзно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть... доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!»

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Ушаков Олег

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