Спорт
Источник: Sovsport.ru
15:58, 23 Августа 2017 Версия для печати

Тренер Андрей Сметанин назвал тройку лучших вратарей России

Тренер вратарей московского «Арарата», футболист Андрей Сметанин назвал лучших голкиперов РФ.

В интервью Sovsport.ru Андрей Сметанин заявил, что лучшим вратарём России он считает 25-летнего игрока петербургского «Зенита» Андрея Лунёва.

«Лунёв, Акинфеев, Беленов. Именно в такой последовательности. Пора давать дорогу молодым. Для меня Андрей Лунёв – основной голкипер сборной России на данный момент», – сказал Сметанин.

При этом тренер признал, что сейчас в России нет вратаря, которого можно было бы даже близко поставить рядом со Львом Яшиным.

«Когда я играл, в каждой команде были отличные вратари. Всегда было ясно, кто первый, кто запасной. А сейчас даже стали привозить вратарей из-за границы, делать им гражданство, в сборную тащить. Зачем это? У нас есть отличные молодые вратари – тот же Лунёв», – заявил Андрей Сметанин.

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Ушаков Олег

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