Спорт
Источник: «Собеседник» №32-2017
11:06, 23 Августа 2017 Версия для печати

Как "продинамили" подготовку сборной к ЧМ-2018

Сборная России по футболу в нынешнем составе
Сборная России по футболу в нынешнем составе
Фото: Официальный сайт РФС

Sobesednik.ru попытался выяснить, зачем на этапе подготовки к ЧМ-2018 футбольная сборная РФ будет играть с «Динамо».

На прошлой неделе сборной России исполнилось 25 лет (16 августа 1992 года она провела первый официальный матч), но отметили юбилейную дату весьма своеобразно.

На сайте РФС был опубликован состав, с которым сборная подойдет к контрольному товарищескому матчу против… команды «Динамо».

Наш Российский футбольный союз снова решил пойти по особому пути, на этот раз – в плане подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.

Если Бразилия, принимавшая прошлый мундиаль, в тот же срок (сентябрь 2013-го) играла с Португалией, а хозяева ЧМ-2010 – ЮАР – проводили матч с Германией, то сборная России встретится с клубом, который только что поднялся из второй лиги.

Кроме того, следующим соперником после «Динамо» в октябре для нас станет сборная Ирана. После этого останется около 4 товарищеских матчей на подготовку.

Планировалось, что в этих числах сборная России сыграет с Бельгией и Боснией, однако команды в эти сроки оказались заняты.

Видимо, для того, чтобы компенсировать слабых соперников перед подготовкой к самому важному выступлению за 25 лет, открылись переговоры со сборной Бразилии. По словам Виталия Мутко, игра может состояться в России в марте будущего года.

– Такие сборные, как Аргентина или Бразилия, требуют довольно большие деньги за спарринг. Насколько мне известно, суммы стартуют от миллиона долларов, – рассказал бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев. – Если матч идет в неудобное для этой сборной время и им приходится куда-то лететь, может быть дороже.

Правда, на этот самый месяц у сборной Бразилии уже официально подтверждена товарищеская игра с командой Германии. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, Бразилия ведет переговоры и с командой Англии. Найдется ли для нас место под солнцем?

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