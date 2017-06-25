Жиркова предложили избить в раздевалке после игры РФ и Мексики

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал игру Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева в матче против Мексики.

24 июня в Казани сборная России проиграла мексиканцам со счётом 1:2, заняла третье место в группе А и не смогла пробиться в полуфинал Кубка конфедераций.

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил Championat.com, что Игорь Акинфеев не может быть вратарём номер один национальной сборной РФ. Иногда Акинфеев спасает команду, но «отрицательный КПД у него больше», отметил Лебедев.

Парламентарий не обошёл вниманием и полузащитника Юрия Жиркова, который получил красную карточку во втором тайме, ударив локтем по лицу соперника.

«Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной», — сказал Игорь Лебедев.