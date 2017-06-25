Сборную РФ по футболу заподозрили в употреблении допинга

ФИФА заподозрила российскую сборную по футболу в употреблении допинга на чемпионате мира в Бразилии.

The Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщает, что ФИФА проводит расследование в отношении всей сборной РФ, выступавшей на ЧМ в Бразилии в 2014 году. Поводом для подозрений в употреблении допинга стали анализы мочи футболистов.

Никаких решений по данному поводу пока не принято. Газета подчёркивает, что это первый случай в истории, когда под подозрение попала вся национальная команда.

Ранее Sobesednik.ru писал, что РФ не смогла пробиться в полуфинал Кубка конфедераций, проиграв Мексике со счётом 1:2.