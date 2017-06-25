Спорт
Источник: ТАСС
12:47, 25 Июня 2017 Версия для печати

Мутко назвал бредом новость об употреблении допинга сборной РФ

Вице-премьер Виталий Мутко назвал бредом сообщение СМИ о том, что сборную РФ заподозрили в допинге.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на The Daily Mail, что ФИФА проводит расследование в отношении всей сборной РФ, игравшей на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. 34 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга.

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что в российском футболе никогда не было и не будет допинга. По его словам, сборную РФ «бесконечно» проверяют на употребление допинга.

«Пишут какой-то бред, — сказал Мутко ТАСС. — Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать. Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран — Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы они [британские СМИ] об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул — напишут, понимаете же».

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